Voor Cocu en PSV is het komende duel tegen AZ van cruciaal belang, waar bij winst op de Alkmaarders volgende week thuis tegen Ajax het kampioenschap gepakt kan worden.

Vervolg: Cocu: Niemand is bezig met Ajax

Cocu laat vrijdag in het wekelijkse perspraatje weten dat het komend duel tegen AZ van belang is bij zijn selectie, dat het duel met Ajax nog geen enkele rol van betekenis speelt.

Cocu weet dat het duel met AZ geen gemakkelijke klus gaat worden, 'Ze spelen de bekerfinale en staan kort achter ons en Ajax. Ze draaien een erg goed seizoen. We zijn voor de volle 100 procent met deze wedstrijd bezig, en niet met de wedstrijd tegen Ajax.'

Vertrek Brands

Achter de schermen is PSV ook druk bezig met het eventuele vertrek van Marcel Brands, die deze week in verband werd gebracht met het Britse Everton. Waarover Cocu liet weten: 'Ik zou het heel jammer als Marcel vertrekt, Ik hoop niet dat het zover komt. Ik heb heel goed met hem samengewerkt en we zijn samen steeds in staat gebleken er een goed elftal neer te zetten.'

