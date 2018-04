El Ahmadi: FC Twente degradeert niet uit de Eredivisie

Waar Feyenoord aanvoerder El Ahmadi de situatie bij FC Twente op de voet volgt, gaat het hem aan het hart.

De middenvelder van de Rotterdammers maakte zijn debuut in het shirt van de club uit Enschede en heeft dan ook te doen met de huidige situatie. In gesprek met FC Tubantia laat de middenvelder weten: 'Ze hebben geweldige tijden meegemaakt en nu glipt alles weg.'

'FC Twente en Feyenoord zijn de twee clubs die in mijn hart zitten. Bij Twente ben ik opgeleid en heb ik veel meegemaakt. Maar los van mijn persoonlijke gevoelens: het is ook een grote club in Nederland. Kijk eens naar het stadion, en de supporters. Het zou zo zonde zijn als zo'n club uit de Eredivisie verdwijnt.'

Zondag speelt Feyenoord tegen Sparta Rotterdam de derby, waar de ploeg van Advocaat een punt boven FC Twente staat wat hekkensluiter is van de Eredivisie. Toch heeft El Ahmadi vertrouwen dat FC Twente het dit seizoen gaat redden. 'FC Twente gaat het redden. Van de drie clubs onderin, hebben ze de meeste kwaliteit. En als ze eenmaal in de nacompetitie zitten, komt het goed. Daar ben ik van overtuigd.'

Over een eventuele terugkeer bij FC Twente wil El Ahmadi nog niets kwijt, 'Of ik het Twente-shirt nog eens ga dragen? Wie weet... Anders zie ik misschien wel een andere rol voor mij weggelegd. Ik zou bijvoorbeeld best jeugdtrainer bij Twente of Feyenoord willen worden. Dat is wat mij betreft een serieuze optie.'

