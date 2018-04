Waar Sporting Porutgal donderdagavond met 2-0 verloor van het Spaanse Atletico Madrid, moet de Portugese hoofdmacht in de return zonder aanvaller Dost opereren.

Vervolg: Bas Dost baalt van schorsing in Europa League: 'Niet heel slim'

De aanvaller liep tegen een domme gele kaart aan en is voor de return van volgende week geschorst. De schorsing heeft de aanvaller dan volledig aan zichzelf te wijten. 'Het is heel vervelend dat ik geschorst ben, het was een typische tackle van een aanvaller,' sprak Dost na afloop met FOX Sports.

'Een domme actie. Ik had ook even niet in mijn hoofd zitten dat ik geschorst zou zijn bij een gele kaart.' Waar Sporting door defensieve fouten al in de rust de eindstand op het bord zag staan. 'We beginnen natuurlijk niet goed, maar je moet weer door. Ik denk wel dat we uitstekend hebben gespeeld. Maar op dit niveau… als zij een kansje krijgen, is het gewoon raak.'

Dost stak de hand in eigen boezem en keek niet alleen naar de defensie, 'Ik moet naar mezelf kijken, voorin staan we op de nul. Dat is niet goed, ik mis een beetje scherpte. Dat komt wel weer, het is alleen vervelend dat het nu niet aanwezig is. Het gaat om een beetje gevoel, het geloof in momenten.' Dost vindt dat hij de laatste wedstrijden minder goed anticipeert. 'Dat we bijvoorbeeld een vrije trap krijgen en ik ergens heen wil lopen, maar het toch niet doe en de bal daar vervolgens wél belandt.'

