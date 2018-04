Jupp Heynckes: 'Titel gaat niet groots gevierd worden'

Aankomend weekend kan Bayern de 28e landstitel in de clubgeschiedenis binnen weten te halen, het moet dan well zien te winnen bij Augsburg FC.

Waar Bayern vorige week tegen Dortmund al een show weggaf, werd het maarliefst 6-0 en liep het vast vooruit op de landstitel. Maar bij een zege op Augsburg is het allemaal definitief en kan Bayern zich volledig richten op de Champions League.

'Mochten we zaterdag kampioen worden, dan zal er geen groot feest plaatsvinden,' liet Heynckes weten in de persconferentie vrijdag. 'Misschien drinken we een glaasje champagne, maar daarna focussen we ons weer volledig op de volgende uitdaging.'

Ook wordt er gekeken naar de herstelperiode van Neuer, die deze week weer met de bal aan de slag kon. 'Ik heb hem tijdens de training in actie gezien en ben zeer tevreden', vertelde Heynckes. 'Naar omstandigheden gaat het erg goed met hem. Hij heeft nog geen terugslag gehad.'

Dit seizoen nam Heynckes het stokje over van de ontslagen Ancelotti, waar nog steeds niet duidelijk is wie er volgend seizoen aan het roer staat bij de Duitse grootmacht. 'Het team en de staf reageerden fantastisch na de trainerswissel. Het is een mooie bekroning om nu kampioen van Duitsland te worden.'

