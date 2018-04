Schöne: 'Het is nu alleen nog hopen op misstap van PSV'

Voor Ajax wat zelf tegen Heracles Almelo speelt dit weekend, zijn in ieder geval alle ogen gericht op het duel eerder dat weekend tussen AZ en PSV.

Waar PSV bij verlies in Alkmaar opnieuw hoop geeft aan de Amsterdammers, 'We blijven afhankelijk van PSV, dat is de realiteit,' laat de middenvelder van Ajax weten. De Deen maakte als enige een titelfeest mee bij Ajax, waar wanneer het PSV dit seizoen wordt de Amsterdammers voor het vierde seizoen zonder landstitel staan.

'Het gat van zeven punten is heel groot, maar we moeten geloof blijven houden. En vooral hopen op een misstap bij PSV, want we hebben het nou eenmaal niet in eigen hand. Als ze zaterdag ook in Alkmaar winnen, wordt het wel heel lastig, maar anders zijn er zeker nog kansen, aangezien we volgende week in Eindhoven tegen PSV spelen.'

Mocht Ajax nog enige betekenis willen spelen in de titelrace, moet het zelf blijven winnen. Niet zoals vorige week ter nauwernood winnen van FC Groningen, 'Het was echt heel slecht. Dat hoeven we niet geheimzinnig over te doen, dat heeft iedereen kunnen zien. We hadden absoluut vooraf goede intenties, maar het leek vervolgens nergens op. We hadden volgens mij allemaal een offday, op Andre Onana na. Maar goed, uiteindelijk zijn we met drie punten uit Groningen vertrokken en onderaan de streep is dat toch het belangrijkste.'

Voor de Deense middenvelder zijn de laatste wedstrijd in het shirt van Ajax belangrijk, is aanloop naar het WK met Denemarken in Rusland. 'Goede wedstrijden die ons weer verder op weg hebben geholpen. Het moet een mooie voetbalzomer worden en die gedachte maakt wel nieuwe energie los. Het is met Ajax een apart seizoen, met alles wat er is gebeurd, en hopelijk kunnen we het allemaal alsnog met de landstitel afsluiten. Daarna wacht geen vakantie voor mij, maar de volgende uitdaging. Maar wel een hele leuke. Ik kijk ernaar uit, maar dat is voor later. Eerst is alles op Ajax gericht, pas daarna komt het WK.'

