Jürgen Klopp, de manager van het Engelse Liverpool FC is allerminst blij met het tijdstip van aankomende zaterdag voor het duel tegen Everton.

Vervolg: Klopp niet blij met tijdstip duel tegen Everton

Zaterdagmiddag staat het competitieduel tegen Everton op het programma, daar waar Liverpool woensdagavond nog heeft moeten spelen in de Champions League tegen het Engelse Manchester City.

In gesprek met BT Sports laat Klopp weten: 'Ik kan me voorstellen dat veel mensen hier blij mee zijn, maar we spelen nu om 13.30 uur op zaterdag. Als je wedstrijden zoals deze wilt zien, dan moet de Premier League erover nadenken. Everton is misschien gelukkiger met deze wedstrijden dan wij, en dat is niet eerlijk.'

'Deelnemen aan je nationale competitie moet je geen problemen bezorgen. We hebben nu het probleem om op de een of andere manier spelers te vinden voor zaterdag, wanneer mensen ons vertellen dat het een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar is.'

'Ik ben op dit moment niet echt gelukkig. Ik ben heel boos op een paar mensen die beslissingen nemen in deze competitie. Als we alle spelers beschikbaar zouden hebben tegen Everton, maar ik speel niet in de sterkte opstelling, wat gebeurt er dan? We weten allemaal wat er gebeurt.'

Klopp niet blij met tijdstip duel tegen Everton

Een korte samenvatting: Jürgen Klopp, de manager van het Engelse Liverpool FC is allerminst blij met het tijdstip van aankomende zaterdag voor het duel tegen Everton..