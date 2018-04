Dirk Kuyt aan de slag als jeugdcoach binnen Feyenoord

Dirk Kuyt keert volgend seizoen terug bij Feyenoord, hij wordt per ingang van volgend seizoen de jeugdcoach van Feyenoord -19.

De afgelopen maanden kon Kuyt ervaring opdoen als assistent coach bij Quick Boys, waar hij nu dus volgend seizoen zelf de touwtjes in handen heeft bij Feyenoord -19.

Momenteel is Kuyt bezig met het UEFA diploma voor trainer, waar hij bij Feyenoord -19 wordt geassistreerd door Cor Adriaans. 'Ik heb er heel veel zin in,' laat Kuyt weten op de clubwebsite van Feyenoord.

'''Dit seizoen heb ik aan de hand van technisch directeur Martin van Geel de club van de andere kant leren kennen. Ik ben veel op Varkenoord geweest en heb me verdiept in de jeugdopleiding, een belangrijke levensader van de club. Feyenoord gaf aan het te waarderen dat ik alle tijd die ik in het voetbal steek, bij Feyenoord te investeren. Iets waar enorm veel respect uit spreekt.'

Kuyt had meteen een goed gevoel toen Feyenoord onder 19 aan hem werd gekoppeld, 'Het is een prachtige uitdaging om jeugdspelers een stukje Feyenoord-mentaliteit bij te brengen en bij te dragen aan hun ontwikkeling, met als einddoel zoveel mogelijk jongens de stap naar De Kuip te laten zetten.'

