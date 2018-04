Technisch Manager Marcel Brands wordt de laatste dagen gelinkt aan het Britse Everton, waar Brands aan zijn laatste maanden bezig lijkt bij PSV.

Vervolg: John de Jong getipt als potentieel opvolger Marcel Brands

Waar Everton zich nog niet heeft gemeld in Eindhoven, is er al wel degelijk contact tussen beide partijen. Waar Brands nog een doorlopend contract heeft tot medio 2022 bij PSV, lijkt een vertrek komende zomer aanstaande. PSV watcher Rik Elfrink weet echter een opvolger voor Brands achter de schermen al te presenteren.

'Hoofd scouting en voormalig PSV'er John de Jong is vaak getipt als potentiële technische PSV-baas voor de toekomst,' schrijft Rik Elfrink in het ED. 'Hij werkt al vijf jaar onder Brands en weet hoe de hazen lopen.'

Toch lijkt het opvolger van Brands geen eenvoudige kwestie: 'De (media)druk die na een paar slechte resultaten of in transferperiodes ontstaat, is iets waar een nieuwe technisch directeur een weg in moet vinden, Wie dat in zo'n functie bij Ajax, PSV of Feyenoord nooit heeft ervaren, komt voor positieve, maar soms ook negatieve verrassingen te staan.'

