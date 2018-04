De Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico heeft zich onlangs aan PSV verbonden, een nieuw sponsor voor de Eindhovenaren.

Vervolg: PSV heeft met Mexicaanse vliegmaatschappij nieuwe sponsor

International verkoop directeur Paul Verhagen laat weten: 'Het is puur toeval, maar wel heel mooi om als Brabander een krabbel namens een Mexicaans bedrijf te zetten. Zoals zoveel jongens was ik fan van PSV en ik durf mezelf ook wel een fervent supporter te noemen. Ik ben zelfs bij het grootste succes ooit geweest, in Stuttgart. PSV won daar in 1988 de Europa Cup 1 en veel mooier kon het niet.'

De Mexicaanse vliegtuigmaatschappij hoopt bekendheid te krijgen door Hirving Lozano bij PSV. 'De contacten tussen Aeromexico en de club ontstonden niet direct via mij, maar uiteraard vond ik het met een blik op mijn eigen historie mooi dat er onderhandeld kon worden", reageert Verhagen. "Daarna heb ik het wel min of meer een duwtje kunnen geven, al is goed onderzocht wat de effecten voor ons kunnen zijn.'

Sinds 1 februari jl. vliegt de Mexicaanse vliegtuigmaatschappij tussen Schiphol en Mexico stad. 'Een extern bureau meet onze bekendheid de komende periode en dan is duidelijk of we onze doelen bereiken. We willen niet alleen de naamsbekendheid bij de eindklant vergroten, maar grijpen de sponsoring ook aan om relaties te kunnen uitnodigen bij wedstrijden.'

PSV heeft met Mexicaanse vliegmaatschappij nieuwe sponsor

Een korte samenvatting: De Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeromexico heeft zich onlangs aan PSV verbonden, een nieuw sponsor voor de Eindhovenaren..