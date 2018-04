Aankomendee zaterdag 7 april kan Bayern Muchen zich opnieuw kronen tot kampioen van de Duitse Bundesliga.

Waar het seizoen er in het begin heel anders uitzag voor Bayern Munchen, was het rivaal Borussia Dortmund wat met de koppositie aan de haal ging onder leiding van Peter Bosz. Maar het verval zette al snel in, waardoor Bayern rustig kon inlopen en de koppositie snel kon verstevigen.

Afgelopen weekend werd al een voorsprong genomen op de landstitel van de Duitsers, waar rivaal Dortmund op een 6-0 nederlaag werd getrakteerd in eigen huis. Waar achtervolger Schalke04 ook wist te winnen van Augsburg, heeft Bayern nog 1 punt nodig om zich officieel opnieuw tot kampioen van Duitsland te kronen.

Dat punt kan zaterdagmiddag 7 april worden behaald tegen Augsburg FC, waar wanneer de Duitse landstitel een feit is het vizier vol op de Champions League worden gericht, waar afgelopen week nog krap met 2-1 werd gewonnen van het Spaanse Sevilla FC en in de return nog alles mogelijk is. Ook de Duitse beker kan nog worden gewonnen, waardoor The Treble nog steeds mogelijk is voor de recordkampioen van de Duitse Liga.

KAMPIOENSDUEL: Augsburg FC - Bayern Munchen

