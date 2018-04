KAMPIOENSDUEL: Saint Etienne - PSG

Waar het Franse PSG dit weekend kampioen van de Franse Ligue 1 kan worden, is het afhankelijk van achtervolger en rivaal AS Monaco.

Vrijdagavond speelt PSG haar 32e competitieduel uit bij Saint Etienne, waar wanneer het zelf weet te winnen een kloof van 19 punten weet te maken met achtervolger AS Monaco. Met 19 punten verschil is PSG officieus kampioen van de Franse competitie.

Maar omdat achtervolger AS Monaco pas een dag later in actie komt, zit PSG in de wachtkamer wat betreft het kampioensfeest. Zaterdagmiddag om 17.00u treft AS Monaco het Franse Nantes FC in eigen huis. Bij een verlies van AS Monaco is PSG opnieuw de kampioen van de Franse competitie, waar bij een winstpartij van de Monagasken het feestje een week wordt uitgesteld.

Mocht AS Monaco gelijkspelen tegen Nantes FC, dan is PSG officieus kampioen op doelsaldo en heeft het een week later op 15 april uitgerekend tegen rivaal AS Monaco de kans om de titel extra glans te geven.

