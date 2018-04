Manchester City kan komend weekend tegen stadsgenoot en rivaal Manchester United kampioen van Engeland worden.

Vervolg: KAMPIOENSDUEL: Manchester City - Manchester United

Waar de formatie van Guardiola dit seizoen niet te stoppen is, kan het uitgerekend tegen de rivaal Manchester United het kampioenschap van de Engelse Premier League verzilveren.

UIMoB with YOU C•1000 present : Live Match Screening Derby of Manchester | Manchester City vs Manchester United | Saturday, April 07 2018 | @demajestic_bandung Jl.Braga No.1 Bandung | Open Gate 22.00 WIB - Kick Off 23.30 WIB#WEAREUNITEDID#YOUC1000ISOTONIC#UNITEDINDONESIA pic.twitter.com/eZalmfuVx6 — UtdIndonesia Bandung (@UtdIndonesiaBDG) April 4, 2018

Waar de formatie van Guardiola afgelopen week in het heenduel van de Champions League kwartfinale gruwelijk werd vernederd, was het Engelse Liverpool FC de enige die tot dusver de Engelse koploper op een grote nederlaag wist te trakteren.

in addition to that The anticipated premier league derby match ;Manchester city vs Manchester United #DriveInnUhuruGardens pic.twitter.com/zJmahsCtrC — Patrick Britisha 🇰🇪 (@BritishaPatrick) April 1, 2018

Maar de 3-0 nederlaag tegen Liverpool moet gezien worden als indicent en Guardiola heeft wanneer de landstitel wordt binnengehaald tegen Mourinho alle vertrouwen in een ommekeer in het returnduel, waardoor The Treble dit seizoen nog steeds gewonnen kan worden door Manchester City.

KAMPIOENSDUEL: Manchester City - Manchester United

Een korte samenvatting: Manchester City kan komend weekend tegen stadsgenoot en rivaal Manchester United kampioen van Engeland worden..