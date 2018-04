Ajax trainer Ten Hag is tevreden met de 34-jarige spits Klaas Jan Huntelaar en wil het contract dan maar wat graag verlengen met een seizoen.

Vervolg: Ten Hag: Huntelaar ook buiten de lijnen erg belangrijk voor Ajax

In aanloop naar het duel met Heracles Almelo liet Ten Hag los, 'Hij heeft een onvoorstelbaar rendement en levert ook een onvoorstelbaar goede bijdrage aan de teamprestaties.'

'Hij was er onder mij twee keer niet bij en twee keer hebben we puntenverlies geleden. Ik zie wel een verband.' Waar niet alleen de doelpunten van Huntelaar belangrijk zijn voor Ajax, is de spits ook buiten de lijnen erg belangrijk voor de ploeg, 'Hij heeft zelf ook nog veel plezier. Hij is ook nog fit, heeft veel drive en ambitie. Dat straalt hij uit. Ik heb hem er graag bij.'

