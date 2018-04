Ten Hag gaat uit van rentree Dolberg tegen Heracles Almelo

Aankomend weekend treft Ajax Heracles Almelo, waar Ajax trainer Ten Hag hoopt dat Kasper Dolberg dan weer van de partij is.

Waar Ten Hag nog niet kan beschikken over de zieke Max Wöber, moet de rentree van Kasper Dolberg aankomend weekend zijn tegen Heracles Almelo. Waat Ten Hag positief is gesteld over Dolberg, lijkt de Deen nog niet 100% fit. 'Hij is niet helemaal fit, maar ik denk wel dat hij bij de wedstrijdselectie zit.'

Voor Frenkie de Jong komt het duel met de Heraclieden te vroeg, waar wordt geprobeerde het talent klaar te stomen voor het topduel tegen PSV van volgende week zondag. 'Frenkie gaat wel vooruit, maar zondag gaat nog niet lukken', aldus ten Hag. 'We werken er hard aan, maar we kijken richting PSV.'

