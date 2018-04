Ajax heeft via de officiele kanalen bevestigd dat volgend seizoen de Amsterdam Arena zal worden omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. Waar op 25 april (sterfdata) het nieuwe logo onthuld zal worden.

Vervolg: Kogel door de kerk, Amsterdam Arena heet straks Johan Cruijff Arena

Bijna een jaar geleden werd er door de gemeente Amsterdam al beloofd dat de Amsterdam Arena zal worden omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Wat nu dus volgend seizoen ook definitief is vastgesteld.

Algemeen Directeur Edwin v.d Sar is blij met de naamswijziging valt te lezen op de clubwebsite: ''Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem wordt vernoemd.'

Waar de familie Cruijff eerder liet weten er geen hoop meer op te hebben dat de naamsverandering kon worden toegepast, is de familie toch verheugd met het nieuws. ''We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten.'

Kogel door de kerk, Amsterdam Arena heet straks Johan Cruijff Arena

Een korte samenvatting: Ajax heeft via de officiele kanalen bevestigd dat volgend seizoen de Amsterdam Arena zal worden omgedoopt tot Johan Cruijff Arena. Waar op 25 april (sterfdata) het nieuwe logo onthuld zal worden..