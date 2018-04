Waar Liverpool FC woensdagavond met 3-0 wist te winnen in het heenduel van de kwartfinale Champions League, weet Klopp dat het pas halverwege is.

Vervolg: Euforische Klopp weet dat er nog een return komt

De euforie bij Liverpool was groot na de 3-0 zege op Manchester City, maar Klopp waakt voor te vroeg juichen en weet dat er nog 90 minuten komen in de return volgende week.

'Dit was nagenoeg perfect,' sprak Klopp na afloop. Waar Liverpool de enige ploeg is die dit seizoen wint van Guardiola en dat met een moordend tempo. Liverpool had binnen een halfuur al de eindstand op het bord gezet na doelpunten van Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané.

Euforische Klopp weet dat er nog een return komt

Een korte samenvatting: Waar Liverpool FC woensdagavond met 3-0 wist te winnen in het heenduel van de kwartfinale Champions League, weet Klopp dat het pas halverwege is..