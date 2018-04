Waar de spelers van Manchester City een donkere avond beleefde op Anfield, verloor het kansloos met 3-0 van Liverpool FC.

Vervolg: Guardiola geschrokken van aanval op spelersbus op Anfield

Waar het duel voor aanvang een zwart randje kreeg toen de aanhangers van Liverpool de spelersbus van Manchester City aanvielen. Oud legende Steven Gerard liet in gesprek met BT Sports weten: 'Dit slaat nergens op. Gebeurtenissen als deze verzieken een avond. Hier wil de club niet mee worden geassocieerd.'

Pep Guardiola is geschrokken, 'Ik had dit niet verwacht. De politie had ervan kunnen weten. We komen hier om te voetballen. Ik begrijp er niets van. Hopelijk gebeurt dit nooit weer. Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij de aanval.'

Wat betreft de wedstrijd verloor City kansloos op Anfield, 'We stonden er vanaf het begin. We begonnen sterk, maar zij scoorden. We bleven vervolgens doorvoetballen, maar zijn scoorden nog twee keer. Ze waren in totaal tien tot vijftien minuten beter. In de tweede helft deden we er alles aan om te scoren, maar kwamen we er niet doorheen.'

