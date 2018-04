Makkelie gebeten hond bij verliezend AS Roma bij Barcelona

AS Roma verloor in het heenduel in de kwartfinale van de Champions League met 4-1 van FC Barcelona, waar na afloop arbiter Danny Makkelie de volle laag krijgt.

Aanvaller Edin Dzeko laat weten: 'De scheidsrechter had het lef moeten hebben om een penalty te geven tegen Barcelona in Camp Nou. Wij verdienen het om hier te zijn en om gelijk te worden behandeld.'

Maar de aanvaller besefte ook dat de niet gegeven strafschoppen uiteindelijk niet de doorslaggevende factor was. 'Barcelona is een sterkere ploeg, dat weten we allemaal. Ik denk dat 3-1 eerlijk zou zijn geweest. Maar als je fouten maakt op de manier zoals wij dat deden, zal Barcelona je afstraffen.'

Ook AS Roma trainer Eusebio had geen goed woord over voor Makkelie, 'Wat ik had willen veranderen aan deze avond? De scheidsrechter, Barcelona heeft vanavond hulp gekregen van ons en van de scheidsrechter.'

