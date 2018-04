CL: Barca met een been in halve finale, Liverpool sloopt Guardiola

FC Barcelona heeft in eigen huis korte metten gemaakt met het Italiaanse AS Roma, het wist thuis met 4-1 te winnen en staat met een been in de halve finale. Het Engelse onderonsje tussen Liverpool en Manchester City is verrassend met 3-0 geeindigd voor The Reds.

Liverpool FC - Manchester City 3-0

Liverpool heeft op Anfield voor een gigantische verrassing gezorgd, de formatie van Klopp blies Manchester City omver en zorgde voor een goede uitgangspositie voor de return over een week..

Liverpool begon sterk aan het duel en stond binnen 20 minuten op een comfortable 2-0 voorsprong. Maar dat was nog niet genoeg, al binnen het halfuur was de eindstand van 3-0 bepaald door Mane, die het stadion liet ontploffen.

Het tweede bedrijf was veel minder spannend, waar de frustratie bij Manchester City goed zichtbaar was maar beide ploegen weinig meer wisten te creeeren. Aankomende dinsdag is de return en kan Liverpool de halve finales al bijna ruiken.

FC Barcelona - AS Roma 4-1

In eigen huis hoefde de Catalaanse grootmacht niet op volle kracht te gaan tegen de Italianen, waar met 4-1 werd afgerekend en de halve finale zo goed als zeker is. In de zevende minuut leek FC Barcelona al op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Suarez werd afgekeurd in de 7e minuut door buitenspel.

Maar die goal kwam er wel, via De Rossi de Messi dacht onschadelijk te maken en de bal in eigen doel werkte. Waar arbiter Makkelie het daarna moeilijk had met diverse duikelpartijen, werd Suarez gefrustreeerder omdat zijn goal maar niet kwam.

Maar opnieuw werkte Manolas eraan mee om de Catalanen op een 2-0 voorsprong te krijgen, een voorzet van Messi werd door de verdediger op de bal getikt, waarna de bal opnieuw via Manolas in het doel terecht kwam.

Maar in de tweede helft was het verdediger Piqué die liet zien dat FC Barcelona zelf kon scoren en de 3-0 maakte. Daarna hield Ter Stegen de Catalanen op de been en met fabelachtige reddingen voorkwam hij de tegendoelpunten. Die kwam er toch via Dzeko, maar het slotakkoord was dan eindelijk voor Suarez, die de 4-1 mocht aantekenen.

