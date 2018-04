Ziyech: Bij Marokko heerst er een hele sterke saamhorigheid

Marokko leeft toe naar het komende WK in Rusland, waar het samen in een groep zit met Iran, Portugal en Spanje.

Waar Ajacied Hakim Ziyech naar het WK mag, liet de Ajacied weten hoe de situatie momenteel is in de nationale ploeg. In gesprek met VI liet Ziyech weten: 'Onlangs, voor de interland tegen Servië, verzamelden we met de spelers in Turijn, iedereen was gewoon echt oprecht blij om elkaar weer te zien. Dat maak je in het voetbal niet vaak mee, maar het saamhorigheidsgevoel is groot. Dat is ook een belangrijke kracht van deze ploeg.'

Inmiddels is het duidelijk dat Ziyech bezig is aan zijn laatste maanden bij Ajax, waar de Marokkaan er geen geheim van maakt te willen vertrekken bij de Amsterdammers. 'We zien wel wat er gaat komen, eerst dit seizoen maar eens goed afsluiten', vervolgt de middenvelder. 'En dan met Marokko naar het WK. Dat wordt geweldig om mee te maken, maar dat niet alleen. We willen daar ook presteren. Het is een zware groep, met Spanje, Portugal en Iran, maar andersom zullen die landen ook zo denken. We hebben veel kwaliteiten en zijn in vorm. En, niet onbelangrijk, we kunnen op de nul spelen. In het verleden kon Marokko geweldig aanvallen, maar gebeurde er bij balverlies niet veel. Dat is nu wel anders.'

Als hangende rechtsbuiten krijgt hij bij Marokko de vrije rol, 'De back van de tegenstander moet ik opvangen, waar ik op dat moment ook ben uitgekomen. Die discipline heeft de bondscoach erin gekregen en niemand verzaakt. In de kwalificatiegroep hebben we niet één doelpunt tegen gekregen. Dat zegt wel voldoende. Het zit gewoon goed in elkaar.'

