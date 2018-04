Oud PSV-er Stijn Schaars is dit seizoen uitgevoetbald, de middenvelder liep een dubbele beenbreuk op tijdens de training van de Friezen.

Vervolg: Stijn Schaars loopt dubbele beenbreuk op en is klaar dit seizoen

'Stijn is voor ons een voorbeeld in alles. Dit is heel erg', aldus trainer Jurgen Streppel. 'De jongens waren er ook helemaal vanaf nadat het gebeurd was.'

De officiele diagnose werd gesteld in het ziekenhuis, maar Streppel had al gelijk door dat het goed mis was. 'Het gebeurde in een gewoon duel, het was een normaal blok. Ik ben tot aan de ambulance bij hem gebleven.'

Wat betreft de absentie van Schaars het resterend seizoen is Streppel niet mee bezig, 'Dit is een persoonlijk drama voor Stijn, wat dit voor ons als team betekent komt later wel.'

Stijn Schaars loopt dubbele beenbreuk op en is klaar dit seizoen

Een korte samenvatting: Oud PSV-er Stijn Schaars is dit seizoen uitgevoetbald, de middenvelder liep een dubbele beenbreuk op tijdens de training van de Friezen..