Ronaldo na staande ovatie: 'Ik voel me vereerd'

Dinsdagavond was Real Madrid in Turijn veel te sterk voor Juventus, waar Ronaldo de gevierde man was met twee treffers in de 0-3 zege.

Ronaldo had de tweede treffer een werkelijk schitterende omhaal voor het publiek, waar de Portugees een staande ovatie kreeg na de zege van Real op Juventus. Ronaldo reageerde zichtbaar dankbaar voor zijn staande ovatie: 'Het was een geweldig moment. Ik kan niet anders dan 'grazie' zeggen. Dit is me nog nooit overkomen in mijn carrière.'

'Het was een geweldige goal, wat kan ik zeggen? Fantastisch. Ik had niet verwacht dat ik zo zou scoren,' aldus de Portugees in gesprek met BEINsports.

Waar Ronaldo zelf voor twee treffers zorgde, was de Portugees de aangever bij de 0-3 van Marcelo, 'Ik denk dat het een geweldige wedstrijd was en we hebben ook nog eens drie keer gescoord tegen een geweldig team als Juventus.'

