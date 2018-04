De Amsterdammers zijn zeer tevreden over de 34-jarige Klaas Jan Huntelaar, waar een contractverlenging dichtbij lijkt.

Vervolg: Ajax en Huntelaar dichtbij contractverlenging

Waar Klaas Jan Huntelaar afgelopen zomer terugkeerde naar Amsterdam vanuit het Duitse Schalke 04, zou de Nederlander een stand in moeten zijn van Kasper Dolberg. Alleen zit de Deen momenteel in een vormdip en scoorde Huntelaar dit seizoen al twaalf keer in de Eredivisie.

VI weet te melden dat Ajax het contract van Huntelaar met een seizoen gaat verlengen, waar de spits ook buiten de lijnen belangrijk is voor het elftal van Ten Hag. Afgelopen weekend was Huntelaar nog belangrijk met de winnende treffer tegen FC Groningen, waardoor het verschil met koploper PSV op 7 punten bleef.

Ajax en Huntelaar dichtbij contractverlenging

Een korte samenvatting: De Amsterdammers zijn zeer tevreden over de 34-jarige Klaas Jan Huntelaar, waar een contractverlenging dichtbij lijkt..