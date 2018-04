Het lijkt erop dat Hakim Ziyech zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Ajax, waar de middenvelder bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van de Amsterdammers.

Vervolg: Ziyech wil vertrekken bij Ajax: Stelletje hypocrieten

Waar Hakim Ziyech al meerdere malen botste met het thuispubliek is er volgens VI een breuk opgelopen tussen de middenvelder en de thuisaanhang. Ook zou iedereen volgens VI al op de hoogte zijn van zijn vertrekwens uit Amsterdam.

De 25-jarige Ziyech durft zelfs te spreken over een hypocriet thuispubliek, 'De ene aanval mij uitfluiten en als ik dan bij de volgende aanval scoor, moet ik zeker wel bij ze gaan juichen en feestvieren? Zo zit ik niet in elkaar. Wie mij warmte geeft, krijgt warmte terug. Ik ga geen toneelstukjes opvoeren.'

Vooralsnog wil Ziyech zich richten op het komende WK met Marokko in Rusland en wil hij niet gaan speculeren over zijn eventuele toekomst. 'We zien wel wat er gaat komen, eerst dit seizoen maar eens goed afsluiten. En dan met Marokko naar het WK. Dat wordt geweldig om mee te maken, maar dat niet alleen. We willen daar ook presteren.'

Ziyech wil vertrekken bij Ajax: Stelletje hypocrieten

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat Hakim Ziyech zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Ajax, waar de middenvelder bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van de Amsterdammers..