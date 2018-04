Real Madrid staat met een been in de halve finale van de Champions League, in Turijn werd Juventus met 0-3 weggezet en was Ronaldo de grote man aan de kant van de Madrilenen.

Vervolg: Real met een been in halve finale CL na fenomenale Ronaldo

De avond kende een bliksemstart voor Ronaldo en Real Madrid, waar de bal na 2 minuten en 47 seconden in het doel lag. Het snelste Champions League doelpunt ooit voor de Portugees.

Hiermee verbrak Ronaldo ook het record van Ruud van Nistelrooij, die 9 duels op rij wist te scoren in het kampioenenbal, waar Ronaldo nu op 10 staat. Door de vroege goal moest Juventus uit de verdedigende stellingen en kreeg het spaarzame kansen voor de gelijkmaker.

De duikelende Dybala probeerde in de slotfase van de eerste helft nog een penalty te versieren, maar kreeg geel voor een fopduik. Na rust was het Ronaldo die opnieuw dichtbij een treffer was, maar de bal niet tussen de palen kreeg bij Buffon.

Daarna kwam het hoogtepunt van de wedstrijd, waar Buffon nog wel een antwoord had op de inzet van Lucas Vázquez, maar toen de bal opnieuw werd ingebracht door Carvajal bij Ronaldo, maakte de Portugees een fenomenale omhaal en zag de bal achter Buffon verdwijen, 0-2.

De 0-2 was de knak bij Juventus, waar Dybala zijn frustratie uitte bij een overtreding op Carvajal en dat met zijn tweede gele (en dus rood) moest bekopen. Daarna speelde Real het duel rustig uit en liep het via Marcelo nog uit naar 0-3. Waar Ronaldo zijn hattrick nog had kunnen comleteren, bleef het bij drie treffers in Turijn.

De return over 8 dagen in Estadio Santiago Bernabéu lijkt voor Real Madrid slechts een formaliteit te zijn.

