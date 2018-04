Van Hanegem: Bacuna kan in de toekomst gerust met grote Oranje mee

Willem van Hanegem denkt dat er in de toekomst wellicht een plekje in het verschiet ligt voor Juninho Bacuna in Oranje.

'Zijn broer Leandro speelt al voor Curaçao, Juninho nog niet. Als de KNVB nu maar een keertje scherp is,' laat de Kromme weten in zijn column in het AD. 'Want als ik Hakim Ziyech bij Marokko zie, dan denk ik toch steeds na over hoe hij in Oranje had kunnen functioneren. Jongens het gevoel geven dat ze in beeld zijn, zo lastig is dat toch niet?'

Waar Bacuna onlangs mocht debuteren in Jong Oranje, mocht hij niet mee met de selectie naar Andorra, Bacuna moest zich melden bij Oranje -20. 'Hij moest naar Oranje Onder-20. Ik kon dat nauwelijks geloven.'

Jong Oranje wist met handen en voetenwerk maar nipt van Andorra te winnen, 'Vervolgens zag ik Art Langeler met zijn handen in zijn zakken en met zijn tennisschoenen aan voor de camera’s vertellen dat het voor alle landen gewoon heel moeilijk was om in Andorra te winnen. Thuis was het in november nog 8-0 geworden tegen dat land van niks. En als hij dat écht vond, had hij Bacuna beter wel kunnen meenemen.'

