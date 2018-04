Opnieuw ophef over WK bid, Marokko lijkt nu al kansloos voor 2026

De voorzitter van de Marokkaanse bond, Faouzi Lekjaâ, heeft afgelopen week een brief gestuurd naar de FIFA.

De voorzitter uit in de brief zijn ongenoegen over de nieuwe regels voor het toewijzen voor het eindtoernooi. Marokko is samen met Canada, Verenigde Staten en Mexico in de race voor het WK over 8 jaar in 2026.

Het trio kandidatuur is een unicum, omdat er voor het eerst met 48 landen zal worden gestreden voor de wereldtitel. Via het Marokkaanse medium Le Des is uit is uitgelekt wat er beschreven stond.

Omdat Marokko er voor 13 juni niet aan kan voldoen alle aanwijzingen op te volgen voor het WK 2026, valt het nu al buiten de boot voor het kanditatuurschap. Afgelopen week presenteerde de FIFA al het Bid books voor de kandidaten: ''De FIFA is in het verleden flink bekritiseerd voor de manier waarop de organisatoren werden gekozen', zei Infantino in een toelichting. 'Het was onze plicht om hiervan te leren en geen ruimte te laten voor enige subjectiviteit. We werken nu volgens de hoogste ethische standaarden.'

De komende maanden tot de verkiezing is het woord aan '2026 Bid Evaluation Task Force,' zij zullen dan ook een kijjkje gaan nemen in Marokko, de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Waar Marokko nu al vreest tekort te komen na de aangescherpte regels en criteria.

De voorzitter van de Marokkaanse bond laat in de brief weten dat het pas 14 maart op de hoogte is gesteld van de scoringsysteem, en dat terwijl dat 6 december van het afgelopen kalnderjaar is aangevraagd. Zo mag de reisafstand voor teams en scheidsrechters van het hotel naar het dichtstbijzijnde vliegveld niet meer dan negentig minuten zijn, iets dat eerst onduidelijk was, en blijkt de FIFA veel waarde te hechten aan het inwoneraantal van speelsteden - een vermeende indicator voor het vullen van de stadions.

