PSV laat vijftal spelers transfervrij vertrekken

PSV gaat na dit seizoen in ieder geval afscheid nemen van een vijftal spelers, waaronder Marcel Ritzmaier.

De aflopende contracten van het vijftal wordt niet verlengd, waaronder die van Ritzmaier. Daarbij komen de namen van het viertal Dani van der Moot, Philippe Rommens, Bram van Vlerken en Joey Konings ook nog eens bij.

'PSV dankt hen allemaal voor hun inzet en wenst het vijftal veel succes in de toekomst,' valt op de officiele website van PSV te lezen. Ritzmaier kwam het vaakst in de hoofdmacht van PSV, waar hij in 2010 werd overgenomen van Austria Kärnten.

De 22-jarige rechtsback Bram van Vlerken wist eerder al te melden op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever: 'Ik ben PSV heel dankbaar voor de kansen die mij geboden zijn en heb hier een prachtige tijd gehad. Er zal zeker iets komen. Ik hoop op een club in de Eredivisie.'

