De Argentijnse sterspeler van FC Barcelona wil absoluut nog niet aan het einde van zijn carriere denken, een pensioen is dan ook niet bespreekbaar voor De Vlo.

In gesprek met het Magazine van de Spaanse bond laat Lionel Messi weten: 'Dat is de meest ingewikkelde vraag die er is,' over de vraag hoe lang Messi nog denkt mee te kunnen op het hoogste niveau. 'Ik heb geen idee. Hopelijk kan ik nog een paar jaar mee.'

De inmiddels 30-jarige Lionel Messi heeft dan nog altijd honger en is gemotiveerd tot op het bot: 'Mijn verlangen als voetballer groeit nog iedere dag. Ik wil nog heel veel bereiken; ik wil meer prijzen winnen en meer doelpunten maken.'

'Ik voel me nu heel goed en ik weet niet wanneer ik stop als voetballer. Misschien is het wat voorbarig om daar nu al aan te denken, hoewel ik weet dat de dag ooit zal komen.'

Dit seizoen lijkt FC Barcelona af te stevenen op de landstitel en is ook de Champions League winnen nog een optie.

