Robben kan onduidelijkheid maar moeilijk verdragen

De Nederlander Arjen Robben zit in de wachtkamer bij het Duitse Bayern München, waar hij nog steeds geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst.

De vleugelaanvaller vindt dat best lastig dat er nog geen duidelijkheid bestaat over zijn toekomst, waar Robben jl. januari naliet een krabbel te zetten onder een verlenging van zijn contract voor een seizoen.

'Ik had het graag anders gezien, maar ik moet er mee omgaan. Ik probeer al mijn energie in het voetbal te steken. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik een goede verstandhouding heb met de mensen die erover gaan. Dat zal ok altijd zo blijven,' citeert BILD.

'Ik maak me geen zorgen over mijn toekomst. Er zijn altijd voldoende opties, Maar ik heb ook nog een gezin, dus dan wil je zo snel mogelijk duidelijkheid. Het duurt nu allemaal wat langer en dat is niet makkelijk, moet ik bekennen.'

Deze maand zijn er gesprekken tussen Robben en Bayern Munchen wat betreft het toekomstplan van de oud Oranje International.

