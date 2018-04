Waar de Mexicaan zichzelf maar moeilijk onder controle lijkt te kunnen houden bij PSV, komt hij te vaak negatief in het nieuws.

Vervolg: Cocu moet Lozano op training meer uit de tent lokken

De Mexicaan wist in de competitie de doelpunten aaneen te reigen, maar komt dikwijls te vaak negatief in het nieuws. Afgelopen weekend tegen NAC was het opnieuw raak voor Lozano met een armzwaai gebaar in het duel tegen de Bredanaren.

Psychiater Bram Bakker laat weten in het gesprek met het ED: 'Er is iets mis met zijn impulscontrole, Dat was bij Suárez in mijn ogen ook zo. De Uruguayaan is meerdere keren de fout ingegaan, maar nu hij zijn probleem onder controle heeft gekregen, is hij pas echt uitgegroeid tot een mondiale topspeler. Dat is voor Lozano ook mogelijk.'

Maar Bakker vindt Suarez nog net een tandje erger: 'Het probleem is ongeveer hetzelfde. Het gaat wel om andere gedragingen, maar het is duidelijk dat waarschuwen alleen blijkbaar niet helpt. Als ik Phillip Cocu was, zou ik een minder talentvolle verdediger instrueren om Lozano tijdens de trainingen een paar keer helemaal gek te maken. Ik zou er zo snel mogelijk werk van maken en de randjes opzoeken. Als hij zich dan weer uit de tent laat lokken, is het makkelijk om een keer in te grijpen.'

Cocu moet Lozano op training meer uit de tent lokken

Een korte samenvatting: Waar de Mexicaan zichzelf maar moeilijk onder controle lijkt te kunnen houden bij PSV, komt hij te vaak negatief in het nieuws..