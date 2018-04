Van Beek weet het zeker: PSV wordt tegen ons geen kampioen

Waar PSV afgelopen weekend met ruime cijfers over NAC heenwalste, was het Ajax dat nipt van FC Groningen wist te winnen.

Door de beide winsten is de voorsprong van PSV op rivaal en achtervolger Ajax nog steeds zeven punten, daar waar de Eindhovenaren bij winst op AZ aankomend weekend die week erop thuis tegen Ajax kampioen kunnen worden.

In gesprek met Ajax Life laat V.d Beek weten: 'Over de titelrace moeten wij niets zeggen, Wij moeten van week naar week kijken en alles winnen en zien hoe het loopt. PSV gaat tegen ons in ieder geval geen kampioen worden.'

