Analist en oud-voetballer Gary Neville is duidelijk tegenover de Engelse pers. Antonio Conte van Chelsea moet zo snel mogelijk het veld ruimen en plaats maken voor een andere trainer.

Vervolg: Neville weet het: einde verhaal Conte

Neville: ‘Ik denk niet dat hij er volgend seizoen nog zit.’ Later voegt hij er nog aan toe dat ‘Als je het eerst geweldig doet en daarna minder, is het simpelweg einde verhaal.’

Conte heeft dit seizoen inderdaad een treurig seizoen; de club strijdt niet meer mee in de UEFA Champions League, kan het vergeten in de Premier League en doet eigenlijk alleen nog maar serieus mee in de strijd om de FA Cup. Of de Italiaanse trainer na dit seizoen nog bij Chelsea zit is onduidelijk. Al maanden lang spookt de naam van de Spaanse Luis Enrique over Stamford Bridge heen. De oude trainer van FC Barcelona zou het weleens snel kunnen overnemen van de Italiaanse trainer.

Conte staat op dit moment op een teleurstellende plek vijf met The Blues, na dit weekend (verlies tegen Tottenham Hotspur) is het uitzicht op een plek in de Champions League ver te zoeken voor volgend seizoen, eigenaar Roman Abramovich zou al zijn conclusies hebben getrokken.

Neville weet het: einde verhaal Conte

Een korte samenvatting: Analist en oud-voetballer Gary Neville is duidelijk tegenover de Engelse pers. Antonio Conte van Chelsea moet zo snel mogelijk het veld ruimen en plaats maken voor een andere trainer..