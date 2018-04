Duitse VVV-held Thy in vizier Celtic

Het Schotse Celtic is geïnteresseerd in de Duitse spits Lennart Thy. De speler van Werder Bremen is dit seizoen uitgeleend aan VVV-Venlo en doet het daar prima.

Enkele weken geleden kwam de speler nog in het nieuws toen er een match was gevonden voor hem als stamceldonor. De speler kreeg akkoord van Venlo en ging richting Duitsland om te kunnen doneren, daarmee redde hij het leven van iemand met acute leukemie.

Thy was dit seizoen goed voor 8 goals in 29 wedstrijden voor de club uit de Eredivisie. Hij gaf ook 6 assists en die zijn ook niet onopgemerkt gebleven binnen de club.

Eerder werd al duidelijk gemaakt dat Thy na dit seizoen vertrekt bij Venlo, het is alleen de vraag of Bremen hem goed kan gebruiken.

