Ajax-trainer Ten Hag blij met duo: 'Fantastisch'

Erik ten Hag, trainer van Ajax, won zondag met Ajax met 1-2 bij FC Groningen. Ajax had geluk, want Groningen was beter. Na het duel was Ten Hag blij met doelman André Onana en spits Klaas-Jan Huntelaar.

Onana had enkele goede reddingen en stopte een penalty van Mimoun Mahi. ‘Die heeft geweldig gekeept. Hij heeft ons in de eerste helft zeker op de been gehouden. Natuurlijk met het penaltymoment, maar ook bij nog een aantal momenten meer. Het was een uitstekende wedstrijd van hem’, zei Ten Hag tegen de NOS.



Huntelaar scoorde vlak voor tijd de 1-2 en benutte zijn enige kans van het duel. ‘Fantastisch. Dat is natuurlijk de kwaliteit en klasse van Klaas-Jan Huntelaar. Hij geeft zijn visitekaartje weer af’, sloot Ten Hag af.

