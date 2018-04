De naam van Matthijs de Ligt viel de afgelopen maanden al tientallen keren bij FC Barcelona maar nog niet al te vaak bij Arsenal. Daar lijkt nu verandering in te komen; in de Engelse pers wordt gemeld dat hij veelvuldig is bekeken door de club.

Vervolg: Pers in Engeland schrijft over interesse Arsenal in De Ligt

The Gunners hopen namelijk De Ligt voor de neus van FC Barcelona weg te kapen. Het is alleen nog de vraag of de Nederlandse verdediger wel zit te wachten op een transfer naar Engeland in plaats van Catalonië, niet alleen qua salaris maar ook qua niveau.

Barcelona, wat ongeveer veertig tot zestig miljoen euro moet betalen voor De Ligt, moet dus rekening houden met Arsenal als tegenstander in de strijd om de handtekening van de jongen van achttien. Eerder was De Ligt al op een foto te zien met de familie Kluivert in – jawel – Barcelona.

