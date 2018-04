FC Twente heeft zondagmiddag – enkele dagen na het ontslag van Gertjan Verbeek – niet weten te winnen van VVV-Venlo onder de nieuwe trainer Marino Pusic. De club die had gehoopt op een schokeffect kreeg een tot het bot gemotiveerde keeper tegenover zich en kon daardoor niet tot scoren komen.

Vervolg: Interim-trainer Pusic weet niet te winnen van VVV

Ook aan de kant van VVV was het niet geweldig. De club kon met Lennart Thy in de gelederen de 0-0 maar niet van het scorebord krijgen. Clint Leemans was in het eerste half uur best dichtbij met een fraaie vrije trap maar die ging er helaas niet in; keeper Joël Drommel stond goed op te letten aan de kant van FC Twente. Aan de kant van de Tukkers waren enkele schoten van Danny Holla gevaarlijk maar wilde het nog niet helemaal lukken.

In de tweede helft waren de supporters aan beide kanten er wel klaar mee. De wedstrijd werd op sommige momenten dusdanig saai dat fans eieren voor hun geld kozen en het stadion verlieten. Enkele minuten voor tijd waren VVV en Twente nog gevaarlijk maar aan beide kanten zaten de keepers er goed bij.

Dat betekent dat 0-0 de eindstand is en dat FC Twente zich langzamerhand moet opmaken voor een plan B om nog in de Eredivisie te kunnen blijven. VVV is veilig en hoeft zich nergens zorgen over te maken in de restanten van dit seizoen.

