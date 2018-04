De Coupe De la Liga is opnieuw aan PSG uitgereikt, tegen rivaal AS Monaco werd het zaterdagavond 3-0.

Vervolg: PSG zet AS Monaco opzij en pakt vijfde Coupe de La Liga op rij

Voor het vijfde seizoen op rij wist PSG de Coupe De la Liga binnen te halen, waar rivaal AS Monaco op een 3-0 nederlaag werd getrakteerd. Voor PSG ging het allemaal niet vanzelf, maar ze werden in het zadel geholpen door Monaco nadat op de 7e minuut Cavani vanaf 11 meter de score mocht openen.

Na 20 minuten was het Mbappe die Di Maria met een schitterende pass in staat stelde het duel al vroeg in het slot te gooien. De tweede helft was een stuk minder explosief, waar een goal van Cavani nog wel werd afgekeurd wegens buitenspel en Mbappe nog het zijnet trof.

Maar in de slotfase was het opnieuw Mbappe die Cavani in staat stelde de 3-0 aan te tekenen en zo de eindstand op het bord te zetten.

