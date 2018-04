PSV wist zaterdagavond thuis met 5-1 te winnen van NAC en weet zo opnieuw een stap richting de titel te maken, al wil Van Ginkel nog niet spreken over een gelopen race.

Vervolg: Van Ginkel wil nog niet van titel weten: Eerst zaterdag AZ uit

''We leven van wedstrijd tot wedstrijd, nu hebben we nog maar vijf duels te gaan. Morgen kunnen we lekker met de beentjes op de bank kijken naar de concurrentie. Het komt dichtbij, maar we moeten de focus houden,' aldus de middenvelder na afloop van de 5-1 zege op NAC.

Tegen NAC Breda mocht Van Ginnkel alweer zijn achtste strafschop van het seizoen binnenschieten, al had de middenvelder liever nog een veldgoal erbij gemaakt. ''Ik had ook nog wel graag een normale goal willen maken', aldus de middenvelder, die tevreden was over de prestatie van zijn ploeg. 'NAC heeft in uitwedstrijden tegen de grote teams in de Eredivisie prima gespeeld. Ze maken het veld vaak klein. Het is alleen jammer dat we ze na de 2-0 terug in de wedstrijd laten komen.'

'Of het een simpele horde was? Uiteindelijk wel', vertelde trainer Phillip Cocu. 'Ze hebben toch een aardige ploeg met een paar handenbinders en een spits die moeilijk te bespelen is.' Na rust liep PSV snel weg van de tegenstander. 'De hele ploeg speelde in de tweede helft een tandje hoger. Er was sprake van meer overtuiging richting de goal van NAC. We wisten dat we scherp moesten zijn bij de mogelijkheden die we zouden krijgen, dan is het geloof bij de tegenstander weg. Uiteindelijk is dit een prima overwinning.'

Ook aanvaller Luuk de Jong wil nog niet vooruitlopen op de aankomende landstitel, ''nog altijd mis kan gaan'. 'Mij hoor je niet zeggen dat het al gedaan is. Wij willen elke wedstrijd afvinken.'

