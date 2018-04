Zlatan: Ik heb ze de Ibrahimovic gegeven

De Zweed Zlatan Ibrahimovic heeft bij zijn officiele debuut voor LA Galaxy direct de fans in de harten weten te sluiten. Met twee goals was de Zweed goed voor de overwinning met zijn LA Galaxy.

Waar Zlatan in de 71e minuut mocht invallen, had de Zweed maar zes minuten nodig om zichzelf te laten zien. Waar binnen 3 minuten de Zweed met een werkelijjk schitterende volley de 3-3 voor zijn rekening nam, liet hij na afloop nuchter weten dat de goal er wel aan zat te komen.

''Als je terugkijkt, dan heb ik bij iedere club waar ik gespeeld heb in mijn eerste officiële wedstrijd gescoord. Die reeks wilde ik niet laten stoppen vandaag.'

Waar LA Galaxy van een 3-0 achterstand terugkwam en met 4-3 wist te winnen, was de Zweed de gevierde man bij zijn nieuwe werkgever. ''Ik hoorde dat de fans Zlatan wilden. Ik heb ze Zlatan gegeven. Ze motiveerden me en ik heb ze iets teruggegeven. De steun was fantastisch,' aldus de Zweed na afloop.

Nuchter als hij was, benadrukte Ibrahimovic nogmaals de statistieken: ''Ik zeg altijd dat het lastig is om zoiets te doen. Ik kan het niet beschrijven. Je moet het zelf meegemaakt hebben en ik heb het al vaak meegemaakt. Overal waar ik ben gekomen, zijn de fans door het dolle heen geweest. Ik wil de jeugd hier wat teruggeven. Zij zijn de toekomst en ik wil het goede voorbeeld zijn, op een waanzinnige manier. En dat kan ik doen door waanzinnige goals te maken.'

Ibra merkte wel dat er nog een hoop werk aan de winkel is en dat hij fysiek nog veel moet aansterken, ''Na twintig minuten voelde het alsof ik veertig wedstrijden had gespeeld. Het was een mix van een jetlag en geen wedstrijdritme. Na die eerste sprint begon ik direct zwaar te ademen. Dus toen de bal voor de tweede keer kwam, besloot ik maar direct te schieten. De bal vloog direct binnen.'

