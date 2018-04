Chabot van Sparta het een rode kaart moeten krijgen in het duel met Namili van Sparta, waar hij de tegenstander gewoon het ziekenhuis in had kunnen schoppen. Schandalige overtreding en gruwelijke misser van Nijhuis.

Vervolg: VIDEO: Dit is schandalig dat Nijhuis dit niet ziet

🏥 | Robert Maaskant over de sliding van Chabot op Namili: "Hier kun je iemand z'n been mee breken" https://t.co/106q0rHC34 pic.twitter.com/04uOgisoJq — FOX Sports (@FOXSportsnl) March 31, 2018

