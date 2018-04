VIDEO: Dit is gewoon het temperament van Hirving Lozano

Opnieuw liet PSV-er Hirving Lozano zien met temperament te spelen tegen NAC, waar de Mexicaan opnieuw in opspraak kwam na een slaande beweging.

💬 | Discussie in de studio over het 'instinct' van Hirving Lozano:



Robert Maaskant: "Dit is wel echt handtasjesgevecht dit."@kennethperez10: "Het lijkt Tai chi wel."

Maaskant: "Hij kan wel een cursusje krijgen van me."#psvnachttps://t.co/106q0rHC34 pic.twitter.com/vPz0TEqrxW