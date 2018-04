Willem II heeft voor spektakel gezorgd tegen FC Utrecht, waar Konstantinos Tsimikas de hoofdrol opeiste in het door regen geteisterde duel.

Vervolg: Willem II zorgt in zwemparadijs voor schitterende comeback tegen FC Utrecht

De armbachtelijke omstandigheden waren voor Willem II in de beginfase het moeilijkste, waardoor FC Utrecht al snel via Sander van de Streek op voorsprong kon komen. Kerk had de bal goed klaargelegd, waardoor Sander van de Streek kon scoren, maar die goal werd afgekeurd door het vasthouden van Kerk.

Binnen 20 minuten was het aan de andere kant raak, het was Emanuelson die Kerk liet scoren. daarna was het opnieuw Emanuelson die een pass tussen drie spelers door bij V.d Streek bezorgde en de Domstedelingen de score liet verdubbelen.

Het duel leek beslist voor FC Utrecht, maar nog voor rust was het Thom Haye die een vrije trap vanaf 25 meter schitterend binnenkrulde en de spanning terugbracht. En even later was het ploeggenoot Tsimikas die het nog mooier deed door een omhaal over de goalie van FC Utrecht heenkreeg.

In de tweede helfft ging Willem II door met waar het gebleven was, Sol scoorde met een schitterende boogbal en zorgde ervoor dat de 2-0 achterstand compleet was weggepoetst.

Aan de score verranderde verder niks, tot in de 77e minuut toen Freek Heerkens mocht inrukken met een directe rode kaart en Emanuelson de vrije trap in de muur schoot. In de slotfase het El Hankouri nog de 4-2 kunnen maken uit de counter, maar liet dit na.

Willem II doet goede zaken na de 3-2 overwinning en staat nu 13e in de Eredivisie.

