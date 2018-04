FC Barcelona heeft de ongeslagen status van dit seizoen in stand weten te houden, op bezoek bij Sevilla werd het uiteindelijk 2-2.

Vervolg: Invaller Messi zorgt in blessuretijd voor remise bij Sevilla

Waar Lionel Messi aan de kant werd gehouden door zijn spierklachten en het oog op het komende Champions League duel met AS Roma, trad de koploper van de Liga op zonder de Argentijn tegen Sevilla.

Waar de koploper de eerste helft niets bij te zetten had, kwam het verrassend op achterstand door Vázquez die simpel kon binnenwerken nadat de organisatie even niet op orde stond bij de Spaanse koploper.

FC Barcelona had er weinig tegenover te zetten en kwam in de tweede helft zelfs snel op een 2-0 achterstand toen Muriel uit de rebound mocht scoren. Valverde besloot na een klein uur toch Lionel Messi binnen de lijnen te brengen en dat mocht baten.

In de 88e minuut was het Suarez die al vallend de aansluitingstreffer mocht maken voor de Catalanen, waarna Lionel Messi in de slotminuten de score gelijk trok en zo het eerste puntverlies van de Catalanen wist te voorkomen. Het puntverlies kon Barcelona nie veel pijn doen, wat met 12 punten voorsprong naar het Champions League duel van komende week toe kan werken.

