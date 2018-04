PSV heeft zaterdagavond laten zien dat het klaar is voor de volgende landstitel, waar het NAC met 5-1 van het veld veegde in de tweede helft.

Vervolg: PSV zet NAC met vijf goals opzij en heeft nog 6 punten nodig voor titel

Waar PSV begon met het trio Jorrit Hendrix, Marco van Ginkel en Bart Ramselaar op het middenveld, moet Pereiro vanaf de bank beginnen. Waar PSV het in de openingsfase moeilijk had met het stugge NAC Breda, probeerde de Eindhovenaren het dikwijls van afstand maar vond het keer op keer de goalie op weg naar een treffer.

PSV probeerde de druk wel op te voeren, maar kon NAC geen pijn doen. Een kopbal van Luuk de Jong kon makkelijk worden gepakt, terwijl Hendrix de lat raakte. Maar nog voor rust mocht de bal op de stip en was het Van Ginkel die met zijn achtste strafschop van het seizoen de Eindhovenaren op voorsprong schoot.

Waar NAC het in de tweede helft wel probeerde, was het score al snel verdubblend door een inzet van Schwaab die de 2-0 binnenkopte. Daarna was het aan de andere kant Umar die voor de aansluitingstreffer zorgde, maar Luuk de Jong nam de illusie voor NAC al snel weer weg door de marge terug te brengen op 2.

PSV drukte in de slotfase nog door waar de inzet van Bergwijn via Mets in het doel belandde en de 4-1 betekende, waarna invaller Pereiro de eindstand bepaalde op 5-1.

PSV zet NAC met vijf goals opzij en heeft nog 6 punten nodig voor titel

Een korte samenvatting: PSV heeft zaterdagavond laten zien dat het klaar is voor de volgende landstitel, waar het NAC met 5-1 van het veld veegde in de tweede helft..