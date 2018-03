FC Bayern München heeft zaterdagavond met 6-0 gewonnen van angstgegner Borussia Dortmund. De normaal zo stabiele topclub weet dit seizoen niet wat er gebeurd en verliest dus wederom van Bayern.

Vervolg: Dortmund gaat hopeloos af in Allianz Arena

Na dit seizoen is het – wederom – einde verhaal voor trainer Jupp Heynckes van Bayern, de trainer gaat proberen met pensioen te gaan na zijn onverwachte terugkeer bij de club. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge liet eerder al weten dat hij in april de nieuwe trainer wil presenteren. Dat hield de huidige trainer Heynckes niet tegen om toch nog even op zijn oude dag Dortmund een klap op de kaak uit te delen.

Het succes begon al vroeg voor de mannen uit Beieren; binnen vijf minuten was daar Robert Lewandowski die koelbloedig voor de 1-0 tekende en binnen tien minuten deed Colombiaan James Rodriguez daar een schepje bovenop met 2-0 via een prima pass van David Alaba. Borussia wist niet wat er gebeurde en werd helemaal zoekgespeeld. Zo raakte bijvoorbeeld André Schürrle geen bal en wist topspits Michy Batshuayi vandaag ook niet te imponeren. Tot overmaat van ramp lag snel na de 2-0 ook nog de 3-0 erin via Thomas Müller. Kort voor rust kon de Poolse spits Lewandowski nog voor zijn tweede doelpunt tekenen en mocht Fransman Franck Ribéry het afmaken voor de 5-0, dat allemaal vóór het rustsignaal (!).

Borussia kwam beter uit de startblokken in de tweede helft maar wist – ondanks dat het Duitsers blijven – dat het al gedaan was voor vandaag en speelde de wedstrijd rustig uit. Echter konden ze helaas niet voorkomen dat Lewandowski toch nog even zijn derde erin prikte. Daarmee tekende hij voor de eindstand; 6-0 voor FC Bayern en daarmee is de titel met zeventien punten los uiterst dichtbij. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen en volgende week kan de club al kampioen worden. Wederom een voorspelbare titeluitslag dus in Duitsland, alhoewel we niet hoeven te klagen tijdens een wedstrijd van Bayern dankzij het aanvallende spel van Heynckes.

Volgende week kan de club het dus afmaken tegen FC Augsburg. De club is dan niet meer in te halen door nummer twee Schalke 04.

Dortmund gaat hopeloos af in Allianz Arena

Een korte samenvatting: FC Bayern München heeft zaterdagavond met 6-0 gewonnen van angstgegner Borussia Dortmund. De normaal zo stabiele topclub weet dit seizoen niet wat er gebeurd en verliest dus wederom van Bayern..