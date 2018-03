Hateboer: 'Bij Oranje tegen de lamp gelopen'

Waar Hans Hateboer in het duel tegen Portugal niet in actie kwam, kijkt de International toch goed terug op de afgelopen week met Oranje.

In gesprek met RTV Noord liet Hateboer weten tevreden te zijn, waar de verdediger tegen Engeland wel de volle 90 minuten mocht spelen terwijl Portugal vanaf de bank werd gevolgd. 'Natuurlijk is dat jammer, maar ik wist het van tevoren al. De bondscoach wilde alle spelers aan het werk zien.'

'Het is niet anders, maar ik ben al blij met die ene wedstrijd die ik wél gespeeld heb,' dat Oranje daarna van Portugal wist te winnen deed daar niets aan af. 'Nee joh, ik ben blij met mijn eigen wedstrijd. Ik heb goed gespeeld en ben niet door de mand gevallen. En ik ben blij dat we ook tegen Portugal hebben laten zien dat we een hecht team zijn. Dat ik toen niet speelde, dat is dan maar zo.'

Transfer

Hans Hateboer werd ook nog even gevraagd naar de komende zomer, waar de transfermarkt weer op volle toeren zal draaien. Waar het Duitse Borussia Dortmund en het Italiaanse AC Milan aan hem worden gelinkt, 'Het laat zien dat ik goed bezig ben en dat doet je natuurlijk goed. Of er iets concreets is? Laat ik daar maar niet te veel over zeggen.'

