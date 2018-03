Cocu: Doel wordt nu tastbaar

Wanneer PSV iedere tegenstander hetzelfde blijft benaderen, weet Phillip Cocu dat de landstitel met de week dichterbij komt.

Waar PSV dit weekend tegen NAC speelt, wil Cocu nog steeds niet verder kijken dat het duel van dit weekend. 'Met het doel, kampioen van Nederland worden, zijn we het hele jaar bezig. In de eerste fase van een seizoen is dat voor spelers nog veel verder weg. Nu kom je in een fase dat het dichterbij komt. Het doel wordt tastbaar,' liet Cocu vrijdag los op het perspraatje.

'Dat betekent echter niet dat we anders werken. We richten ons enkel op NAC Breda.,' aldus Cocu. PSV kan wanneer het tegen NAC weet te winnen nog twee duels wint thuis tegen Ajax kampioen worden. Cocu liet weten daar totaal niet mee bezig te zijn en liet ook weten geen spelers te gaan sparen tegen NAC.

Waar Bergwijn en Van Ginkel tegen NAC op scherp staan, spaart Cocu niemand. 'Ik spreek daar met de jongens ook niet over, want dat heeft vaak invloed op het spel. Een aantal jongens staat al een tijd lang op scherp en volgens mij gaat dat vooralsnog goed.'

