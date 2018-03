Feyenoord in derby tegen Excelsior zonder Van Persie

Zondag speelt Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Excelsior, waar de ploeg van Van Bronckhorst het moet stellen zonder Robin van Persie.

Tegen de club waar het allemaal begon is Van Persie zondag afwezig voor Feyenoord, waar de aanvaller nog last ondervind van de kuitblessure opgelopen tegen PEC Zwolle. 'Hij heeft er nog steeds last van. Het gaat wel beter, maar nog niet goed genoeg. Het is erger dan ik had verwacht,' liet Van Bronckhorst vrijdag weten op het perspraatje in aanloop naar de derby.

Voor Gio komt de afwezigheid van Van Persie niet geheel als verrassing, waar kleine pijntjes altijd kunnen opspelen. 'Hij heeft een moeilijke aanloopperiode gehad. Het is altijd lastig als je in januari een nieuwe omgeving in stapt.' De vraag is wel of Nicolai Jorgensen wel tijdig fit is voor het duel met Excelsior, 'Hij is niet helemaal fit teruggekomen van het Deense nationale elftal. We bekijken zaterdag of hij zondag kan spelen.'

Waar de Rotterdammers vierde staan in de Eredivisie mett evenveel punten als FC Utrecht, is het zicht al naar volgende week waar de bekerfinale wordt gespeeld tegen AZ. Waar Van Bronckhorst ontkent dat Van Persie wordt gespaard voor de bekerfinale, 'De competitie is voor ons ook belangrijk. We hebben hem gehaald omdat hij een meerwaarde voor het team is, dus niet alleen voor de bekerfinale.'

