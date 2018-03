Opnieuw is de titelstrijd in de Jupiler League spannend geworden, waar NEC en Jong Ajax vrijdag punten lieten liggen, is Fortuna opnieuw weer de koploper in de Jupiler League.

Vervolg: Titelstrijd Jupiler League spannender dan ooit

De Limburgers gaan aan kop in de Jupiler League, met slechts een punt voorsprong op achtervolgers NEC en Jong Ajax. Waar ook het doelsaldo verschrikkelijk dicht bij elkaar staat, lijkt het een climax te worden richting het einde van de competitie dit seizoen.

Jong Ajax - Jong PSV 0-3

Jong Ajax coach Reizer liet na afloop van het verloren duel tegen Jong PSV weten: 'Het is een leuke competitie, 'Het is spannend, iedereen kan nog punten verliezen. Dus we moeten nu alles winnen, al komt dit wel keihard aan.'

Het verlies tegen rivaal PSV was net te wijten aan kampioensstress, 'Nee, we hebben dit seizoen vaker dit soort wedstrijden gehad dat we de kop konden pakken. Dat is soms gelukt, soms niet. Ik heb deze jongens nog nooit zo zien voetballen. We waren niet fris.'

NEC - FC Eindhoven 2-3

Ook NEC trainer Lijnders was allerminst te spreken over wat hij had gezien, zijn NEC verloor met 3-2 van FC Eindhoven. 'Ik was verrast doordat we zo makkelijk cadeau's weggaven. Schandalig. We moeten nu wel reageren. We zijn het hele seizoen al de te kloppen ploeg en staan al het hele jaar onder druk. Vandaag was niet beslissend, maar wel erg belangrijk. Ik heb continu gezegd dat het een race wordt tot het einde. Maandag wacht de volgende wedstrijd al.'

Fortuna Sittard - Almere City 4-1

Kevin Hofland wist eenvoudig te winnen met zijn Fortuna Sittard van Almere City en is nu de nieuwe koploper, 'Deze jongens staan er al het hele jaar. Dit is wat ze willen, al krijgen ze nog geen prijs voor deze prestatie. We moeten ons gelijk focussen op maandag. Nog zes finales.'

Het wordt volle bak in de Jupiler League, waar de komende weken veel duels op het programma staan. Waar voor Fortuna het oog naar 6 april gaat, waar Jong Ajax en NEC elkaar dan treffen.

Titelstrijd Jupiler League spannender dan ooit

